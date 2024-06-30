رياح قوية وأمطار غزيرة تخلف أضرارًا في جميع أنحاء كوريا الجنوبية

سول - (د ب أ)



أصدرت وكالة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تحذيرًا إلى المواطنين من الرياح القوية في معظم المناطق بجميع أنحاء البلاد، قائلة إن الرياح اللقوية والأمطار الغزيرة تسببت في إحداث أضرارا مثل غمر المنازل والطرق وتعليق الرحلات الجوية، في جميع أنحاء البلاد.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية بهطول أمطار تصل إلى 30 ملليمترا في الساعة على جزيرة جيجو ومنطقتي جولا وجيونجسانج، حيث تم إصدار تحذير من الأمطار الغزيرة.

وأثر سوء الأحوال الجوية على عمليات الطائرات وسفن الركاب، والوصول إلى الوجهات السياحية الرئيسية.

وفي مطار جزيرة جيجو، تم إلغاء 18 رحلة جوية محلية وتعليق 13 رحلة جوية محلية ودولية في الساعة العاشرة صباحا.

وفي إقليم جنوب جولا، تم تعليق عمليات 41 سفينة على 32 مسارا في اليوم السابق، كما تم إلغاء وتأخير الرحلات الجوية على 3 مسارات في مطار يوسو. وتم تقييد الوصول إلى ممرات المشاة في 5 حدائق وطنية، مثل جبل مودونج وجبل وولتشول.

وفي إنتشيون، تم تقييد عمليات 14 سفينة ركاب على 12 مسارا من أصل 14 مسارا يربط إنتشيون بجزر.

ومع استمرار هبوب الرياح القوية في جميع أنحاء البلاد، وقعت العديد من حالات انقطاع التيار الكهربائي أيضا.