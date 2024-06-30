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السلطات التركية تعلن استمرار جهود الإنقاذ لإخماد الحرائق في عدة ولايات

01:57 م الأحد 30 يونيو 2024

حرائق غابات

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أنقرة - (د ب أ)

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، أن جهود فرق الإنقاذ مستمرة لإخماد حرائق غابات اندلعت أمس السبت في عدة ولايات تركية، أبرزها إزمير والعاصمة أنقرة وبورصة.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أن 16 حريقا اندلعت في إزمير، 8 في الغابات و8 في المناطق الريفية، وتمت السيطرة على 11 منها.

وفي أنقرة، اندلعت حرائق غابات في عدة مناطق، وتمكنت فرق الإطفاء من إخمادها قبل اتساع نطاقها.

وسيطرت فرق الإطفاء في ولاية بورصة على حرائق اندلعت في غابات بمنطقتي كلاس وكرسال باراقلي.

كما اندلعت حرائق غابات في ولايات قرامان وجناق قلعة وأدرنة وبينغول وأفيون قره حصار وقهرمان مرعش وبالق أسير.

حرائق غابات السلطات التركية ولايات تركية
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