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إيران: الأجواء المثارة من قبل إسرائيل ضد لبنان "حرب نفسية"

09:42 م السبت 29 يونيو 2024

إيران

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طهران - (د ب أ)
قالت البعثة الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، إن الأجواء المثارة من قبل إسرائيل ضد لبنان "حرب نفسية"، محذرة في الوقت نفسه من أنه "لو حدث هجوم عسكري، فإن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بما في ذلك الحضور الشامل لكل جبهة المقاومة".
وأضافت البعثة الإيرانية لدى المنظمة الأممية: "بالرغم من أن طهران تعتبر الأجواء المثارة من قبل الكيان الصهيوني بشأن قراره في مهاجمة لبنان، أنها حرب نفسية، لكن في حال وقوع أي هجوم عسكري شامل، سيؤدي ذلك إلى حرب مدمرة وطاحنة، وعليه فإن جميع الخيارات بما في ذلك حضور جبهات المقاومة الشامل، سيكون مطروحا على الطاولة"، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).
وفي وقت سابق أيضا، أعلنت بعثة إيران لدى منظمة الأمم المتحدة أن "أي قرار غير حكيم من قبل الكيان الصهيوني لإغاثة نفسه، سيُدخل المنطقة في حرب جديدة، ومن شأن هذه الحرب أن تؤدي إلى هدم البنى التحتية في لبنان وأيضا الأراضي المحتلة منذ العام 1948، وإن الخاسر النهائي في هذه الحرب هو الكيان الصهيوني قطعا"، في إشارة إلى إسرائيل.

إيران لبنان اسرائيل حزب الله
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