الحوثيون: استهدفنا سفينة أمريكية في البحر الأحمر بصاروخ باليستي

وكالات

أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" يحي سريع، استهداف سفينة أمريكية في البحر الأحمر بصاروخ باليستي.

وأضاف الناطق العسكري، "استهدفنا بزوارق مسيرة سفينة في البحر الأحمر انتهكت الحظر الذي نفرضه".

كان الإعلام الحربي التابع لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، نشر الأربعاء، مشاهد إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع (حاطم 2) على سفينة "إم إس سي سارة في" الإسرائيلية في البحر العربي.

واستعرضت الجماعة الموالية لإيران إمكانات الصاروخ البالستي المتطور، والذي استخدمه الحوثيون للمرة الأولى في استهدافاتهم منذ انخراطهم في الصراع مع إسرائيل وتهديد السفن المرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي.

وأوضح الفيديو أن الصاروخ الذي يندرج ضمن فئة المقذوفات الفرط صوتية، يتمتع بنظام توجيه وتحكم ذكي، وقدرة عالية على المناورة الجوية لاختراق المنظومات الدفاعية.