إعلان

BBC

نتنياهو: يمكن التوصل لتسوية إذا تم الاتفاق على عودة سكان الشمال لمنازلهم

05:48 م الجمعة 28 يونيو 2024

بنيامين نتنياهو

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله، إذا توصلنا لاتفاق يسمح بعودة سكان الشمال لمنازلهم يمكننا التوصل لتسوية.

كانت يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، قالت إن وزير الدفاع يوآف جالانت أوضح للأمريكيين أن إسرائيل لا تسعى للحرب مع حزب الله بل لتسوية إن أمكن ذلك.

ونقلت الصحيفة العبرية عن جالانت قوله إنه قال للأمريكيين لا نريد حربا في الشمال وسنقبل باتفاق يبقي حزب الله بعيدا عن الحدود.

كانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية نقلت عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جلالانت، اليوم الخميس، إن الجيش يمكنه إعادة لبنان إلى العصر الحجري لكنه لا يسعى للحرب مع حزب الله.

وأعلنت القناة 12 العبرية، أمس الأربعاء، اتخاذ قرار بنقل قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة إلى الشمال قرب الحدود مع لبنان، مشيرة إلى أن المسؤولين يدركون أن التصعيد بالشمال يتزايد.

وأوضح مسؤول عسكري إسرائيلي، أن إسرائيل قد تضطر إلى اتخاذ خطوة تصعيدية قوية للغاية في لبنان.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بتدريب الجنود الذي نقلوا للشمال استعدادا للقتال في بيئة مركبة ومناطق مأهولة.

بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال عودة سكان الشمال حزب الله طوفان الأقصى التوصل لتسوية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
باقري كني: كندا تمنع مئات الآلاف من المشاركين في الانتخابات الرئاسية

إعلان

إعلان

مباشر.. مباراة الأهلي وفاركو (0-0) في الدوري