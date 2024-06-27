إصابة 4 إسرائيليين بسبب الحرائق التي اندلعت بعد قصف من لبنان

إصابة 4 إسرائيليين بسبب الحرائق التي اندلعت بعد قص

وكالات

ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن 4 أشخاص أصيبوا جراء اندلاع النيران في صفد عقب سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إنه تم رصد إطلاق نحو 20 صاروخا باتجاه الجليل الأعلى والدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض عددا منها.

كما ذكرت القناة أن 40 صاروخا أطلقت نحو صفد، وأن التيار الكهربائي انقطع عن جزء من المدينة.

كان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إن تل أبيب خسرت الكثير من الجنود ولكن الهدف سامي وهو تفكيك حركة المقاومة الإسلامية حماس.

ونقلت إسرائيل اليوم عن مراقب الدولة في رسالة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله، إن إسرائيل ليست مستعدة للحرب في الشمال.

وأضاف مراقب الدولة في رسالته، أن وزيرا الدفاع والداخلية يتجادلان ولسنا مستعدين لإجلاء السكان في حال نشوب حرب.

وأوضح أنه لا مجال لحالة عدم التوافق التي استمرت فترة طويلة وهناك حاجة لعمل موحد ومنظم.