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مقتل شخصين وإصابة العشرات إثر انقلاب قطار في شمال روسيا

01:25 م الخميس 27 يونيو 2024

انقلاب قطار ارشيفية

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موسكو - (د ب ا)

لقى شخصان على الأقل حتفهما وأصيب العشرات إثر انقلاب قطار في شمال روسيا، بحسب ما قالته الشركة المشغلة للسكة الحديدية في البلاد اليوم الخميس.

ووقع الحادث مساء أمس الأربعاء في جمهورية كومي الروسية. وقالت السلطات إن تسع عربات من أصل 14 عربة خرجت عن مسارها وانقلبت بالقرب من بلدة انيتا.

وقالت السكك الحديدية الروسية إنه تم العثور على جثتي الشخصين في موقع الحادث، مضيفة أن شخصا مازال مفقودا.

وذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء وفقا لمعلومات قطاع الطوارئ أن نحو 50 شخصا أصيبوا، بينهم عدد من الإصابات الخطيرة.

وكان على متن القطار وقت الحادث نحو 200 راكب و طاقم عمل مؤلف من 20 شخصا.

ويعتقد أن سبب الحادث هو أن القضبان كانت زلقة بسبب هطول أمطار غزيرة.

وتم اتخاذ إجراءات جنائية على خلفية انتهاك قواعد سلامة السكك الحديدية.

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