تعليقًا على استشهاد شقيقته.. هنية: كل شهيد فلسطيني هو من أهلي وعائلتي

وكالات

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه إذا كان "العدو المجرم يظن أن استهداف أهلي سيغير من مواقفنا ومقاومتنا فهو واهم".

وأشار هنية إلى أن "كل شهيد في غزة وفلسطين هو من أهلي ومن عائلتي"، مؤكدا أن الحركة أبدت مرونة كاملة ووافقت على كل المشاريع بشرط وقف الجرائم وإنهاء العدوان والانسحاب من غزة.

وشدد هنية على رفض حماس، أي اتفاق لا يضمن وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان، مشيرا إلى أن موقف الحركة لن يتغير في أي مرحلة من المراحل.

وأوضح هنية أن الاحتلال الإسرائيلي اختار التصعيد واجتاح رفح وأغلق المعابر وتسبب بكوارث إنسانية ومجاعة رهيبة في كل القطاع، لافتا إلى أن المجتمع الدولي مُطالب بالتحرك لوقف العدوان وإدخال المساعدات وتوفير متطلبات الحياة للشعب الفلسطيني.

وفي وقت باكر من اليوم، استشهدت شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى جانب 9 أفراد آخرين من العائلة في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.