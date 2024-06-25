بخصم 91%.. نتنياهو يُغري جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليم الثلاثاء، إنه انتهى من إقرار تخفيضات على أسعار الأراضي في النقب والجليل لجنود الاحتياط بخصم يبلغ 91%.

وأشار نتنياهو في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الاستيطان في النقب والجليل، وتقديرا لجهود جنود الاحتلال الإسرائيلي

ووصف نتنياهو الاستيطان في منطقتي النقب والجليل بأنه "مهمة وطنية"، مؤكدا أن حكومته ستعمل على توسيع التخفيضات في أسعار الأراضي.

הושלם המהלך שלנו למתן הנחות בקרקע בנגב ובגליל בגובה של 91% לחיילי מילואים!

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אני גאה להודיע ​​כי יישום ההחלטה להעניק הנחות חסרות תקדים על קרקעות בנגב ובגליל לחיילי מילואים הושלם!



כפי שהבטחתי, פעלתי להגדלת ההנחות משמעותית מעבר למה שהיה נהוג עד כה. כעת, זכאים חיילי מילואים להנחה… pic.twitter.com/twlh8il9HA — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 25, 2024

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة هآرتس بأن عشرات الجنود الإسرائيليين الاحتياط يعلنون أنهم لن يعودوا للخدمة العسكرية في غزة حتى لو تعرضوا للعقاب.

ويأتي ذلك فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المئات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي يغادرون شهريا إلى الخارج دون إبلاغ قادتهم، في ظل استمرار الحرب على غزة حيث تكبدت قوات الاحتلال خسائر كبيرة خلال الأشهر الماضية.