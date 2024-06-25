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BBC

بخصم 91%.. نتنياهو يُغري جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي

07:24 م الثلاثاء 25 يونيو 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليم الثلاثاء، إنه انتهى من إقرار تخفيضات على أسعار الأراضي في النقب والجليل لجنود الاحتياط بخصم يبلغ 91%.

وأشار نتنياهو في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الاستيطان في النقب والجليل، وتقديرا لجهود جنود الاحتلال الإسرائيلي

ووصف نتنياهو الاستيطان في منطقتي النقب والجليل بأنه "مهمة وطنية"، مؤكدا أن حكومته ستعمل على توسيع التخفيضات في أسعار الأراضي.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة هآرتس بأن عشرات الجنود الإسرائيليين الاحتياط يعلنون أنهم لن يعودوا للخدمة العسكرية في غزة حتى لو تعرضوا للعقاب.

ويأتي ذلك فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المئات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي يغادرون شهريا إلى الخارج دون إبلاغ قادتهم، في ظل استمرار الحرب على غزة حيث تكبدت قوات الاحتلال خسائر كبيرة خلال الأشهر الماضية.

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