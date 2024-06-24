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BBC

الكنيست يصدق بالقراءة الأولى على تمديد الخدمة بقوات الاحتياط

10:54 م الإثنين 24 يونيو 2024

الكنيست الإسرائيلي

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وكالات
قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن الكنيست الإسرائيلي صدّق بالقراءة الأولى على تمديد الخدمة في قوات الاحتياط.
كانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إن واشنطن تواصل مد إسرائيل بما تحتاج إليه وتم تعليق شحنة واحدة من القنابل الثقيلة.
وأضافت وزارة الخارجية، أن بلينكن سيؤكد خلال لقائه مع جالانت أهمية عمل إسرائيل على تطوير خطط واقعية لليوم التالي، موضحة أن بلينكن سيؤكد خلال لقائه مع جالانت الحاجة إلى تحسين وصول المساعدات وتجنب توسع الصراع.
وتابعت، أن الولايات المتحدة مستمرة في تلبية الطلبات التي قدمتها إسرائيل بشأن الأسلحة، موضحة أن غياب خطة لليوم التالي تعني إما احتلال إسرائيل لغزة أو الفوضى بالقطاع.
وأكملت: "لا نفهم تصريحات نتنياهو عن تعليق المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل"، موضحة أن استمرار العمل العسكري في غزة يضعف إسرائيل ويصعب التوصل إلى حل في الشمال.

الكنيست الإسرائيلي قوات الاحتياط
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