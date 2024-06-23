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تعرض امرأة لهجوم من عدة ذئاب في حديقة سفاري فرنسية

11:48 م الأحد 23 يونيو 2024

تعرض امرأة لهجوم من عدة ذئاب في حديقة سفاري فرنسية

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باريس - (د ب أ)

أصيبت امرأة بإصابات خطيرة، بعد تعرضها لهجوم من عدة ذئاب في حديقة السفاري الفرنسية الشهيرة "ثويري" في غرب باريس.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الحادث وقع صباح اليوم الأحد، وتردد أن المرأة دخلت منطقة الحيوانات بحديقة السفاري وهي تركض وذلك لسبب غير واضح حتى الآن، وفقا لصحيفة لو باريزيان وغيرها من وسائل الإعلام، ويسمح لقائدي السيارات فقط بدخول المنطقة ويحظر على المشاة الدخول.

يذكر أن حديقة ثويري للسفاري، التي توجد على بعد 50 كيلومترا من العاصمة الفرنسية، واحدة من أقدم حدائق السفاري في فرنسا، وتبلغ مساحة الحديقة 150 هكتارا وتضم 1500 حيوان ونحو 100 نوع.

وكانت الضحية تقيم في كوخ في الحديقة، ونقلت قناة "بي اف ام تي في" التلفزيونية عن حديقة الحيوان قولها إن حياة المرأة ليست في خطر وإن حراس الحديقة سارعوا لمساعدتها.

حديقة السفاري الفرنسية حديقة ثويري حديقة ثويري للسفاري فرنسا
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