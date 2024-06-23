استطلاع: حزب جانتس أكبر الفائزين إن أجريت الانتخابات الآن



وكالات

أفاد استطلاع رأي للقناة 13 الإسرائيلية، أن حزب بيني جانتس "معسكر الدولة" سيحصل على أكبر عدد من المقاعد إن أجريت الانتخابات الآن.

وجاء في الاستطلاع أن حزب جانتس سيحصل على 25 مقعدا بانخفاض 5 مقاعد عن الاستطلاع السابق.

كما ورد في الاستطلاع أن حزب الليكود يزداد قوة بارتفاع عدد مقاعده إلى 21، محتلا المرتبة الثانية.

وقال الاستطلاع إن نصف الإسرائيليين يعتبرون مواجهة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع واشنطن بشأن الأسلحة خاطئة، بينما أيد 32% هذه المواجهة.