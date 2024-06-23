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BBC

استطلاع: حزب جانتس أكبر الفائزين إن أجريت الانتخابات الآن

09:33 م الأحد 23 يونيو 2024

بيني جانتس

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وكالات
أفاد استطلاع رأي للقناة 13 الإسرائيلية، أن حزب بيني جانتس "معسكر الدولة" سيحصل على أكبر عدد من المقاعد إن أجريت الانتخابات الآن.
وجاء في الاستطلاع أن حزب جانتس سيحصل على 25 مقعدا بانخفاض 5 مقاعد عن الاستطلاع السابق.
كما ورد في الاستطلاع أن حزب الليكود يزداد قوة بارتفاع عدد مقاعده إلى 21، محتلا المرتبة الثانية.
وقال الاستطلاع إن نصف الإسرائيليين يعتبرون مواجهة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع واشنطن بشأن الأسلحة خاطئة، بينما أيد 32% هذه المواجهة.

بيني جانتس الاحتلال الإسرائيلي
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