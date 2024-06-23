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نيويورك تطلب من السكان تخفيف الأحمال الكهربائية بسبب موجة الحر

02:17 م الأحد 23 يونيو 2024

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وكالات

حطمت موجة الحر الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ووضعت 100 مليون شخص تحت تحذيرات من الحرارة، وكان لها تأثيرها على شبكات الطاقة في البلاد، حسبما ذكرت "نيويورك تايمز".

ستظل درجات الحرارة في مدينة نيويورك عند مستوى 90 درجة فهرنهايت حتى نهاية الأسبوع، حيث تحوم ما يسمى بالقبة الحرارية فوق أجزاء من الولايات المتحدة، مما يحبس الهواء الساخن بالقرب من الأرض.

وطلبت مدينة نيويورك، من السكان تخفيف الأحمال الكهربائية بسبب موجة الحر، التي تضرب البلاد ويتوقع استمرارها لعدة أيام.

ويخضع حوالي 100 مليون أمريكي لتحذيرات من الطقس الحار مع استمرار موجة الحر الشديدة لليوم الخامس وتقترب البلاد من عطلة نهاية الأسبوع الصيفية الأولى.

موجة الحر الأحمال الكهربائية الولايات المتحدة درجات الحرارة
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