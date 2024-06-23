جالانت: إسرائيل مستعدة لـ "أي إجراء" في غزة ولبنان

تل أبيب - (د ب أ)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأحد، قبل مغادرته لزيارة الولايات المتحدة إن إسرائيل "مستعدة لأي إجراء قد يكون مطلوبا في غزة ولبنان وفي مناطق أخرى".

وقال جالانت، وسط توتر شديد في العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "الولايات المتحدة هي حليفنا الأكثر أهمية ومركزية. علاقاتنا حاسمة وربما أكثر أهمية من أي وقت مضى، في هذا الوقت".

ويتوجه جالانت إلى واشنطن تلبية لدعوة من نظيره الأمريكي لويد أوستن.

ومن المقرر أيضا أن يجتمع جالانت مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمناقشة حرب غزة والوضع المتوتر على طول الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، حيث تبادلت القوات الإسرائيلية وميليشيا حزب الله المدعومة من إيران إطلاق النيران منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في وقت سابق، أن أعضاء بارزين في مجلس النواب الأمريكي أكدوا لوفد إسرائيلي الدعم الأمريكي الكامل في حالة اندلاع حرب شاملة مع حزب الله.