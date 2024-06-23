أنباء عن سقوط قتلى إثر اشتباكات بين مسلحين أفغان وقوات حرس الحدود الباكستانية

إسلام آباد - (د ب أ)

أفادت تقارير بقيام مسلحين من أفغانستان بمهاجمة قوات من حرس الحدود الباكستانية،مما أدى لانتشار مخاوف من وقوع خسائر بشرية على الجانبين بحسب ما أوردته صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم الأحد.

وذكرت "دون" أنه وفقا لتقارير غير مؤكدة، فقد قام مسلحون من أفغانستان بالهجوم على مواقع متعددة على الحدود الباكستانية الأفغانية بمنطقة ميدان في دير السفلى بإقليم خيبر باختنخوا الباكستاني، أمس السبت.

وبحسب ما قاله سكان محليون ومصادر رسمية، فقد وردت أنباء عن تسلل مسلحين من الجانب الأفغاني عبر منطقة "شاهي" الحدودية إلى مناطق "لاموتاي توب" و"سوريباو" وغابة "سفاراي".

ومع ذلك، لم تؤكد وكالة الاستخبارات الباكستانية (الجناح الإعلامي للجيش) هذه التقارير بعد.

ويُزعم أن المسلحين هاجموا القوات التي قامت بالرد أيضا، ما أثار مخاوف من وقوع خسائر بشرية في الجانبين.