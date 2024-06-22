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BBC

مسؤولون أمريكيون: إدارة بايدن مستعدة لدعم إسرائيل بمواجهة حزب الله

11:27 ص السبت 22 يونيو 2024

جو بايدن

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وكالات

طمأن مسؤولون أمريكيون وفدا من كبار المسؤولين الإسرائيليين باستعداد إدارة الرئيس جو بايدن تماما لدعم إسرائيل إذا اندلعت حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، وفقا لما قاله مسؤول أميركي رفيع المستوى شارك في تلك الاجتماعات لشبكة "سي إن إن".

وبحسب "سي إن إن"، شارك كبار المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، في سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي إدارة بايدن مثل مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومنسق شؤون الشرق الأوسط بالبيت الأبيض بريت ماكجورك في واشنطن هذا الأسبوع.

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