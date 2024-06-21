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استقالة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية

07:11 م الجمعة 21 يونيو 2024

أندرو ميلر

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وكالات

أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مساء الجمعة باستقالة أندرو ميلر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية من منصبه.

وقالت مصادر للجزيرة، إن ميلر كان يعتزم الاستقالة منذ فترة على خلفية موقف الإدارة الأمريكية من حرب غزة، موضحة أن ميلر كان يأمل تحولا ملموسا في موقف إدارة بايدن وسعى لاعتدال السياسات من داخل الحكومة.

وتابعت المصادر، أن قرار ميلر عززه الموقف من هجوم رفح وإخفاق إدارة بايدن في معالجة موقف نتنياهو المتعنت، قائلة: "ميلر قدم أسبابا عائلية مبررا لخروجه من منصبه وتقديم استقالته".

وأكملت: "ميلر هو أعلى مسؤول في الدبلوماسية الأمريكية على اتصال بسياسة الحرب يستقيل من منصبه".

أندرو ميلر الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية الخارجية الأمريكية
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استقالة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية