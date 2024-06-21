يديعوت أحرونوت: نتنياهو يتحدث عن اليوم التالي للحرب

وكالات

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تحدث عن تصوره لليوم التالي للحرب على قطاع غزة وقال، يجب أن يكون هناك نزع سلاح دائم لقطاع غزة، وأن يكون هناك حكم مدني ما في القطاع، وألا يكون دوره فقط توزيع المساعدات على سكان قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو، "المفضل أن يكون الحكم المدني لغزة بمساعدة دول عربية، ويجب أن تكون في غزة عملية مكافحة للتطرف".

وزعم أن عملية مكافحة التطرف تبدأ من المدارس والمساجد، وتعليم الناس مستقبلا آخر غير تدمير دولة إسرائيل، وقتل كل يهودي على وجه الأرض، ومن ثم إعادة البناء الذي يجب أن يقوم به المجتمع الدولي.