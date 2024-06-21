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BBC

بعد اعتراف أرمينيا بفلسطين.. إسرائيل تستدعي السفير الأرميني لتوبيخه

12:44 م الجمعة 21 يونيو 2024

وزارة الخارجية الإسرائيلية

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وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعاء السفير الأرميني "لتوبيخه بشدة" بعد اعتراف بلاده رسميًا بدولة فلسطينية.

وقالت الخارجية الأرمينية في بيان اليوم الجمعة إن أرمينيا اعترفت رسميا بالدولة الفلسطينية، مما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

أرمينيا وزارة الخارجية الإسرائيلية الاعتراف بدولة فلسطين الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير الأرميني
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