مقتل شخص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

قتل شخص جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية، اليوم الخميس، على سيارة شمالي مدينة صور في جنوب لبنان .

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية" أن غارة شنتها مسيرة معادية على سيارة على طريق ديركيفا لجهة بلدة صريفا أسفرت عن سقوط شهيد"، مشيرة أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.