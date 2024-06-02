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BBC

أردوغان: غزة وضعت المسلمين والإنسانية أمام امتحان صعب

05:02 م الأحد 02 يونيو 2024

رجب طيب أردوغان

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(وكالات)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن إسرائيل لم تتوان عن ارتكاب العمليات الوحشية داخل قطاع غزة، رغم المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا في الوقت ذاته لإعلان حركة حماس نظرها بشكل إيجابي لمقترح واشنطن.

وأكد أردوغان، أن تركيا لن تتراجع عن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، حتى "وإن تراجع الجميع عن دعمهم لها".

وأشار أردوغان، لوجود، ضغوط اقتصادية على أنقرة من أجل ثنيها عن دعم الفلسطينيين والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس التركي أن قطاع غزة والقضية الفلسطينية، وضعت المسلمين والقضية الإنسانية بشكل كبير أمام "امتحان صعب".

رجب طيب أردوغان غزة إسرائيل حركة حماس تركيا
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