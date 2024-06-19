إعلان

BBC

القيادة المركزية الأمريكية تعلن اغتيال قيادي بتنظيم "داعش" في سوريا

09:36 م الأربعاء 19 يونيو 2024

تنظيم الدولة - تعبيرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قالت القيادة المركزية "سنتكوم" التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، إنها نفذت يوم 16 يونيو الجاري غارة جوية في سوريا، مما أسفر عن مقتل أسامة جمال محمد إبراهيم الجنابي، وهو مسؤول كبير في تنظيم داعش.

وأشارت "سنتكوم" في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إلى أن مقتل القيادي في داعش سيؤدي إلى تعطيل قدرة التنظيم الإرهابي على توفير الموارد وتنفيذ الهجمات الإرهابية.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، أنها ستواصل إلى جانب الحلفاء والشركاء في المنطقة، تنفيذ العمليات الرامية إلى إضعاف القدرات العملياتية لتنظيم داعش وضمان هزيمته الدائمة.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أنه لا يوجد ما يشير إلى إصابة أي مدنيين في هذه الضربة التي استهدفت القيادي في داعش.

البنتاجون تنظيم داعش سوريا وزارة الدفاع الأمريكية أسامة جمال محمد إبراهيم الجنابي القيادة المركزية الأمريكية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مسؤول إسرائيلي: العد التنازلي لردنا القوي على حزب الله بدأ

إعلان

إعلان

عاجل - الداخلية تصدر بيانا رسميا بشأن الحجاج المفقودين
عاجل - الخطيب يصدر 4 قرارات لتقديم الدعم والمساندة لأسرتي مشجعتي الأهلي
بالصور- لحظة خروج جثماني مشجعتي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صلاح من المشرحة
تحرك عاجل لإنقاذ ضريح الشعراوي من الغرق في مياه الصرف
فصل الصيف يبدأ غدًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة
مصدر: لا صحة بشأن موافقة مصر المشاركة في قوة عربية للسيطرة على معابر غزة
تصل لـ 45 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل موجة حارة جديدة (بيان بالتوقعات)