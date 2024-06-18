الحجاج المتعجلون يبدأون رمي الجمرات ويؤدون طواف الوداع

الرياض - (د ب أ)

رمى الحجاج، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام التشريق الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة.

وتوجه الحجاج المتعجلون بعدها إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع ، واتسمت حركة الحجاج نحو جسر الجمرات بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي والعودة إلى أماكن أساكنهم في مشعر منى أو توجههم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن تعجل منهم ، وفق وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم .

وخصصت الجهات المعنية مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات وسط مشعر منى، "لضمان انسيابية حركة الحجيج بفضل جاهزية مشروع الجمرات بأدواره المتعددة، الذي شُيد بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى أو توجههم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن تعجل منهم".

وكثفت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، استعداداتها لتفويج الحجاج لأداء طواف الوداع.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، أن الاستعدادات لخدمة الحجاج تتضمن، 194 بابا، و519 سلما كهربائيا، و194 مصعدا كهربائيا، و33 ألف سجادة، و340 مصلى، و2800 متطوع، و883 وحدة تكييف.