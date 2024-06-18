المكتب الإعلامي بغزة يتهم الإدارة الأمريكية بمنع إدخال المساعدات للقطاع

(وكالات)

اتهم المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، قوات الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية بمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل متعمد.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي، من مجاعة وشيكة سيواجهها أهالي القطاع في وقت قريب بسبب نفاد الإمدادات الغذائية.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي، بتدخل دولي فوري وعاجل لوقف هذه جرائم الإبادة الجماعية والحصار المفروض على أهالي القطاع.

وصرح المكتب الإعلامي الحكومي، أن 3500 طفل بات يهددهم الموت بسبب سوء التغذية وانعدام المكملات الغذائية والتطعيمات داخل القطاع.