اليمن.. نجاة قائد عسكري وإصابة مسؤول محلي إثر قصف حوثي في تعز

(د ب أ)

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الاثنين، نجاة قائد عسكري بارز وإصابة مسؤول محلي، إثر استهداف مدفعي للحوثيين في محافظة تعز.

وذكر محور تعز العسكري في بيان، أن " مليشيا الحوثي استهدفت بقذائف الهاون معسكر المطار القديم في مدينة تعز، أثناء زيارة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري ورئيس أركان محور المحافظة اللواء عبد العزيز المجيدي ومدير مديرية القاهرة سمير يحيى عبدالإله ومدير المركز الإعلامي لمحور تعز العقيد الركن عبد الرحمن اليوسفي".

وأضاف البيان أن القصف الحوثي" أسفر عن إصابة مدير مديرية القاهرة وأربعة جنود، ونجاة رئيس أركان محور تعز العسكري".

ونقل البيان عن القائد العسكري قوله إن" مساعي ومحاولات مليشيات الحوثي الارهابية الانقلابية لإفساد فرحة العيد ستبؤ بالفشل".

يأتي ذلك بعد أيام فقط من فتح طريق رئيسي إلى مدينة تعز المحاصرة، للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات، بعد اتفاق الحكومة والحوثيين على ذلك.