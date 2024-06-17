تعرض عائلة نائبة رئيس كولومبيا لإطلاق نار

(وكالات)

صرحت نائبة الرئيس الكولومبي فرانسيا ماركيز، اليوم الاثنين، في منشور عبر منصة "إكس" بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة كان يستقلها أفراد من عائلتها.

وأوضحت ماركيز، أن جميع أفراد عائلتها بصحة جيدة ولم يصاب أحد بأذى.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، كتبت ماركيز في منشور: تعرض والدي وابن أخي البالغ من العمر ستة أعوام واثنين من حراس الأمن للهجوم على طريق سواريز كالي السريع، بالقرب من مدينة تيمبا، ولم يصابوا بأذى وهم بخير.

وطلبت ماركيز في بيانها من النيابة العامة في البلاد فتح تحقيق في الهجوم، معربة عن قلقها بشأن الوضع الأمني في مقاطعة فالي ديل كاوكا، حيث وقع الهجوم.

وأكدت صحيفة "تيمبو" نقلا عن الشرطة أن الحادث وقع بعد ظهر يوم 16 يونيو، وأن السيارة التي كان يستقلها أقارب نائب الرئيس تعرضت لإطلاق النار أربع مرات عندما كانوا عائدين من الاحتفال بعيد الأب.

ودانت الحكومة الكولومبية الهجوم على أفراد عائلة ماركيز، واصفة إياه بـ "الصارخ".

كما أمر رئيس البلاد جوستافو بيترو بفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.