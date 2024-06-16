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كييف: روسيا تصعّد هجماتها العسكرية خلال قمة السلام الأوكرانية في سويسرا

11:47 م الأحد 16 يونيو 2024

القوات الروسية

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كييف - (د ب أ)
قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن روسيا صعدت من هجماتها العسكرية على أوكرانيا، على خلفية قمة السلام الأوكرانية التي استمرت يومين في سويسرا واختتمت أعمالها اليوم الأحد.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها عن الوضع مساء اليوم الأحد أن "العدو، على مدار اليوم، يكثف هجومه وعملياته العدوانية، ويبحث عن طرق لاختراق دفاعاتنا ومحاولة إخراج الوحدات الأوكرانية من مواقعها."
وقال التقرير إن الجيش الروسي يحاول تحقيق مزيدا من التقدم، خاصة بالقرب من مدينة بوكروفسك.

وأفادت تقارير أن الجيش الروسي قام بـ 10 محاولات لاقتحام المواقع الأوكرانية على الجبهة مباشرة جهة الشمال والجنوب في منطقة ليمان وحول كوراخوف.
وأشار تقرير هيئة الأركان العامة الأوكرانية إلى أن القوات الجوية الروسية أسقطت قنابل انزلاقية ثقيلة على المواقع الدفاعية الأوكرانية.
ولم يتسن التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل.

روسيا أوكرانيا قمة السلام الأوكرانية
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