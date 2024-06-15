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BBC

آيزنكوت: كان من الممكن المضي قدما في صفقة الأسرى لو أننا تحلينا بالشجاعة

09:11 م السبت 15 يونيو 2024

غادي آيزنكوت

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وكالات

قالت القناة 13 العبرية نقلا عن الوزير المستقيل من حكومة الطوارئ الإسرائيلية غادي آيزنكوت، اليوم السبت، إنه "كان من الممكن المضي قدما في صفقة الأسرى لو أننا تحلينا بالشجاعة".

سبق وأن قالت هيئة البث العبرية نقلا عن عائلات أسرى وجنود إسرائيليين قتلى، مطالباتهم بإنهاء الحرب في إطار صفقة تعيد الجميع، مؤكدين أن استمرار الحرب يؤدي إلى خسارة في أرواح الأسرى والجنود.

وأشارت عائلات الأسرى والجنود قتلى، إلى أن أبناءهم قتلوا وأن الحكومة تخلت عنهم لكن هناك أسرى يمكن إنقاذهم.

وأوضحت البث الإسرائيلية أن عائلات الأسرى تريد التزاما بوقف الحرب كجزء من الصفقة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، مقتل 8 من جنوده بانفجار عبوة ناسفة في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجنود الثمانية قُتلوا نتيجة انفجار لغم في ناقلة جند بتل السلطان في رفح بينهم نائب قائد سرية برتبة نقيب.

وكانت كتائب القسام قالت إنها نصبت كمينا مركّبا لقوات وآليات جيش الاحتلال بتل السلطان غرب رفح، واستهدفت جرافة إسرائيلية من نوع "دي 9" وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح.

وأوضحت الكتائب أنه فور وصول قوة إنقاذ استهدف مقاتلوها ناقلة جند من نوع نمر بقذيفة الياسين 105، مما أدى إلى تدميرها ومقتل أفرادها.

وسبق وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت، بالاشتراك مع سرايا القدس، موقع صوفا العسكري الإسرائيلي في غلاف غزة بدفعة صاروخية.

آيزنكوت صفقة الأسرى الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة
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