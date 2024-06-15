السلطات المغربية تمنع شوي رؤوس الأضاحي بالشوارع والطرقات

وكالات

منعت السلطات المغربية شوي رؤوس الأضاحي، بالشوارع والطرقات، وذلك حفاظا على السلامة العامة والنظافة، تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وأصدر رئيس جماعة طنجة منير ليموري، "قرارًا جماعيًا مؤقتًا يقضي بمنع شي رؤوس الأضاحي بمختلف الشوارع والأزقة والطرقات بعاصمة البوغاز بمناسبة عيد الأضحى المقبل".

ونص القرار على أنه "تخصص بصفة مؤقتة، بالإضافة إلى المحلات المهنية المتخصصة، بعض الأماكن للشي بالملحقات الإدارية، وذلك بعد اختيار مواقعها من طرف لجنة محلية مختلطة".

وأوضحت السلطات المغربية، أنه "يعهد بتنفيذ القرار المذكور إلى السلطة المحلية ومصالح الأمن والمصالح الجماعية المختصة كل في دائرة اختصاصه".

وأكدت السلطات المحلية أن قرار المنع يأتي حفاظا على السلامة العامة والنظافة، ودعت كافة المواطنين، إلى التفاعل الإيجابي من أجل الإسهام في كسب رهان عيد نظيف.