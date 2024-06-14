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واشنطن: إدراج المجموعة الإسرائيلية المتطرفة تساف 9 بقائمة العقوبات

06:00 م الجمعة 14 يونيو 2024

غزة

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وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إدراج المجموعة الإسرائيلية المتطرفة تساف 9 في قائمة العقوبات.

وأضافت وزارة الخارجية، أن إسرائيل مسؤولة عن أمن القوافل الإنسانية التي تمر عبر أراضيها والضفة في طريقها لغزة.

كانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن ستفرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية هاجمت قوافل مساعدات لقطاع غزة.

وكشف تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مخيما للنازحين في رفح جنوب قطاع غزة، ونفى لاحقا وجود خيام في المنطقة المستهدفة.

المجموعة الإسرائيلية المتطرفة تساف9 الخارجية الأمريكية
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