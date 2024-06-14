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نيويورك تايمز: جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مخيما للنازحين في رفح

03:13 م الجمعة 14 يونيو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

كشف تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مخيما للنازحين في رفح جنوب قطاع غزة، ونفى لاحقا وجود خيام في المنطقة المستهدفة.

وقال زعيم حزب العمل الإسرائيلي يائير غولان، إنه لا أهداف واقعية لحرب السيوف، ومن المستحيل تحرير الأسرى وتدمير حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الوقت ذاته.

وأضاف زعيم حزب العمل، أنه ليس لدى إسرائيل خطة لليوم التالي للحرب في غزة، موضحا أن تل أبيب لا تعلم من سيتولى إعادة الإعمار أو إدارة غزة ومن سيخلف حماس.

وتابع زعيم حزب العمل الإسرائيلي يائير غولان: "كان من الممكن الوصول لصفقة وإنهاء الحرب منذ 4 أشهر لكن بنيامين نتنياهو منع ذلك وفضل مصلحته".


جيش الاحتلال الإسرائيلي رفح قطاع غزة
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