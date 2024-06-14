حزب الله يستهدف موقعين إسرائيليين بالأسلحة الصاروخية

بيروت- (د ب أ)

أعلن "حزب الله" في بيانين منفصلين أن عناصره استهدفوا صباح اليوم الجمعة موقعي "الرمثا" و"السماقة" الإسرائيليين في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وجاء في بيان لـ "حزب الله" أن "مقاتلي المقاومة استهدفوا صباح اليوم موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وأصابوه إصابة مباشرة".

وفي بيان ثان أعلن "حزب الله" استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وأصابته إصابة مباشرة.

وكان " حزب الله" قد أعلن في بيان سابق أن عناصره استهدفوا صباح اليوم الجمعة تجمعاً لجنود إسرائيليين في "خلة ‌‏وردة" بالأسلحة الصاروخية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم أطراف بلدتي " ديرميماس" و"كفركلا" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شنّ غارة بعد منتصف ليل أمس الخميس استهدفت منزلا ما بين بلدتي "جناتا" و"ديرقانون النهر" في جنوب لبنان. وأدت الغارة إلى مقتل امرأة وإصابة عدد من المدنيين.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.