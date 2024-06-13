بايدن: لم أفقد الأمل بشأن وقف إطلاق النار في غزة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه ناقش خلال اجتماعات مجموعة السبع في إيطاليا، وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولم يفقد الأمل، وفق تعبيره.

كانت القناة 12 قالت نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله، إن التعديلات التي قدمتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ليست طفيفة ولكنها تغييرات جوهرية تغير شكل الصفقة.

وأضافت القناة 12 نقلا عن المسؤول، أن تعديلات المقاومة هي في الواقع رد سلبي كامل على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه لا توجد خطط لإرسال وفد إسرائيلي قريبا لمواصلة المفاوضات حتى تبدى حماس استعدادها للتعامل مع صفقة بايدن.