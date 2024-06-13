إعلان

BBC

بايدن: لم أفقد الأمل بشأن وقف إطلاق النار في غزة

08:41 م الخميس 13 يونيو 2024

جو بايدن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه ناقش خلال اجتماعات مجموعة السبع في إيطاليا، وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولم يفقد الأمل، وفق تعبيره.

كانت القناة 12 قالت نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله، إن التعديلات التي قدمتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ليست طفيفة ولكنها تغييرات جوهرية تغير شكل الصفقة.

وأضافت القناة 12 نقلا عن المسؤول، أن تعديلات المقاومة هي في الواقع رد سلبي كامل على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه لا توجد خطط لإرسال وفد إسرائيلي قريبا لمواصلة المفاوضات حتى تبدى حماس استعدادها للتعامل مع صفقة بايدن.

جو بايدن الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار في غزة اجتماعات مجموعة السبع مجموعة السبع في إيطاليا حماس طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - أول تعليق من السكة الحديد بشأن قطار أبو النمرس
قبل إجازة العيد.. سعر الدولار يصعد في 8 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس
حالة طقس الأيام المقبلة.. الأرصاد تُحذر: أصعب 24 ساعة في الموجة الحارة
ذكريات مُلغمة.. ركام حرب غزة يهدد حياة الناجين