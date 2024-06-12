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BBC

تحقيقات للأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة

11:48 ص الأربعاء 12 يونيو 2024

الأمم المتحدة

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(وكالات)

ذكر تحقيق قامت به لجنة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال حربها المستمرة على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز".

وقال التحقيق الأممي أيضًا، إن طرفي الحرب وهم الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس ارتكبا جرائم حرب خلال الشهور الأولى من الصراع.


وجاءت نتائج التقرير الأممي، بناء على تحقيقين منفصلين عن هجوم حركة حماس خلال الـ7 من أكتوبر على مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي في غلاف غزة، وتحقيق آخر ركز على الرد الإسرائيلي من خلال حربه على غزة.

وقالت الأمم المتحدة، إنها تمتعت بتفويض واسع "غير عادي" من أجل جمع الأدلة بشأن التحقيقات المذكورة.

الأمم المتحدة إسرائيل غزة حرب غزة
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