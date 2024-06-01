الجيش الإسرائيلي يواصل عملية رفح رغم الانتقادات واسعة النطاق

تل أبيب- (د ب أ)

واصل الجيش الإسرائيلي عمليته في مدينة رفح بقطاع غزة اليوم السبت رغم الانتقادات الدولية واسعة النطاق .

وزعم الجيش الإسرائيلي أن الجنود عثروا على العديد من الأسلحة والأنفاق والصواريخ في رفح، مضيفًا أن عملياته كانت دقيقة وقائمة على نتائج استخباراتية.

وتعتبر إسرائيل رفح آخر معقل لحركة حماس، التي شنت هجوما مباغتا أسفر عن مقتل مئات المدنيين في إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وجاءت أحدث الهجمات بعد يوم من كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مقترح جديد من إسرائيل لإنهاء الحرب وتأمين الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

واستمر القتال في وسط قطاع غزة اليوم السبت، حيث لقي عشرات الفلسطينيين حتفهم على مدار الأسبوعين الماضيين.

وأفاد الجيش الإسرائيلي باستشهاد عدة أعضاء بارزين من حركة حماس في غزة في الأيام القليلة الماضية، من بينهم رجل ذكرت تقارير أنه متورط في شن هجمات في إسرائيل والضفة الغربية.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وتواجه إسرائيل انتقادا متناميا في الخارج في ظل سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين والوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، حيث يدين كثيرون بصفة خاصة العملية العسكرية في رفح ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل قبل أسبوع بوقف العملية العسكرية في رفح على الفور.