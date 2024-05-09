البنتاجون: لا ينبغي التشكيك في وقوفنا إلى جانب إسرائيل
10:14 م الخميس 09 مايو 2024
مصراوي
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، "لا ينبغي التشكيك في وقوفنا إلى جانب إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها تتخذ قرارا نهائيا بشأن شحنة الأسلحة لصالح إسرائيل والتي قامت بتجميدها.
وأكد البنتاجون، استمرار التشاور مع إسرائيل بشأن تعاملها مع حماس في رفح مع الأخذ في الاعتبار سلامة المدنيين.
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