إعلان

BBC

البنتاجون: لا ينبغي التشكيك في وقوفنا إلى جانب إسرائيل

10:14 م الخميس 09 مايو 2024

وزارة الدفاع الأمريكية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، "لا ينبغي التشكيك في وقوفنا إلى جانب إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها تتخذ قرارا نهائيا بشأن شحنة الأسلحة لصالح إسرائيل والتي قامت بتجميدها.

وأكد البنتاجون، استمرار التشاور مع إسرائيل بشأن تعاملها مع حماس في رفح مع الأخذ في الاعتبار سلامة المدنيين.

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون وقوف أمريكا إلى جانب إسرائيل شحنة أسلحة لصالح إسرائيل حماس طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"رغم قمع الأمن".. استمرار انتفاضة الجامعات في العالم تنديدًا بحرب غزة

إعلان

إعلان

إغلاق مؤسسات وزيادة ضرائب".. إسرائيل في مأزق جديد بسبب حرب غزة
أجواء حارة والقاهرة 36 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة
الدخان غطى السماء.. حريق هائل في شركة الإسكندرية للأدوية (فيديو وصور)