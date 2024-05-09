قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 25 فلسطينيا من الضّفة

رام الله - (د ب أ)



اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الخميس، 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم أشقاء، ومعتقلون سابقون.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، والخليل، وجنين، ونابلس، وسلفيت، والقدس.

وأشار البيان إلى أن "الاحتلال صعّد مؤخراً عمليات اعتقال العشرات من الذين أُفرج عنهم مؤخرًا، ومنهم معتقلون إداريون، إلى جانب تنفيذ عمليات اقتحام واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، ترافقها عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين".

ووفق البيان، "ترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أكثر من 8665، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، أو عبر الحواجز العسكرية، أو من اضطُروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، أو من احتُجزوا كرهائن".