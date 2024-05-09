لندن توقف نشر أعداد المهاجرين الذين يتم منعهم من عبور القنال الإنجليزي

لندن - (د ب أ)



أعلنت وزارة الداخلية البريطانية وقف نشر أعداد المهاجرين الذين يتم منعهم من عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة بعد أقل من أسبوع من "التشاور مع الفرنسيين".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن وزارة الداخلية بدأت نشر عدد المهاجرين الذين تم منعهم من عبور القنال الإنجليزي خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب تحديثها اليومي بشأن عدد الوافدين إلى المملكة المتحدة.

ولكن الوزارة أعلنت في تحديث صدر في متأخر مساء أمس الأربعاء، أنها أوقفت نشر الإحصاءات الخاصة بعدد المهاجرين الذين تم منعهم من عبور القنال "حتى إشعار آخر".

وجاء في التحديث أن الحكومة البريطانية ستواصل نشر الإحصاءات اليومية الخاصة بعدد الوافدين للمملكة، وأنها "ستقدم المزيد من التحديثات حول نشر البيانات الخاصة بعدد المهاجرين الذين تم منعهم من العبور في أقرب وقت ممكن".

وأشارت البيانات إلى أنه تم منع 1048 شخصا من عبور القنال الإنجليزي منذ 29 نيسان/أبريل الماضي، قبل أن يتم حذفها من الموقع الإلكتروني للحكومة.

ولكن وزارة الداخلية قالت إن الإحصاءات مجرد "تقديرات" وأنها عرضة للخطأ.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، في وقت سابق، إن الجانب الفرنسي منع 26 ألف شخص من عبور القنال الإنجليزي في عام 2023، مضيفا أن المملكة المتحدة تواصل "العمل عن كثب مع الشرطة الفرنسية التي تواجه زيادة في أعمال العنف واضطرابات متزايدة على شواطئها."