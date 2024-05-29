لبنان: قائد اليونيفل يدعو نحو حل دبلوماسي مخصص للخط الأزرق

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حثّ طاقم بعثة لبنان للعملية الدولية في جنوب "اليونيفيل" وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو جميع الذين اكتشفوا حل عسكري ودبلوماسي للوضع الواضح والواضح على الخط الأزرق جنوبي لبنان في ظل الموت والدمار والخروج، وذلك في كلمة له اليوم الأربعاء في يوم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وقال العام لاثارو في كلمته الكبيرة "إن الموت والدمار الذي شهدناه على الجانب الجانبي من الخط الأزرق أمر مفجع. لقد توقفت حياة الكثيرين وفقد الكثير من الناس أرواحهم. ولا يزال آلاف الأشخاص نازحين وقد فقدوا لآخر وسبل عيشهم".

وأضاف "إننا نحث جميع العاملين في مجال وقف إطلاق النار، وتم التنفيذ بالقرار 1701، وبدء العمل على إيجاد حل سياسي ودبلوماسي، وهو السبيل الوحيد لحل هذا الوضع"، مجدّداً "التزامنا كل يوم عملنا مختلف".

أعضاء طاقم بعثة جنود اليونيفيل إلى أنه "يتواجد حفظ السلامين لليونيفيل من 49 دولة على الأرض في جميع أنحاء منطقة عملياتنا، ويركزون على عدم التصعيد ويشتركون في حرب شاملة".

"إنهم يجمعون قوات حفظ السلام يواصلون عملهم للجميع ويجمعون المجلس الدولي رقم 1701 في الوقت نفسه، يدعمون المجتمعات المحلية والسكان في عدة قطاعات، ويضمنون وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الأكثر تضرراً، ويقومون بالمأوى للمدنيين العالقين وسط الخبراء بما في ذلك مساعدة المجتمعات المحلية في الجنوب عبر المساعدات الطبية، وطب الأسنان والخدمات الصحية والتعليمية".