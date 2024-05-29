الجيش الأمريكي: الحوثيون هاجموا سفينة يونانية في البحر الأحمر

واشنطن - (د ب أ)

ذكر الجيش الأمريكي أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي أن "المتمردين الحوثيين"، المدعومين من إيران، هاجموا سفينة حاويات يونانية، في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إن مسلحين حوثيين، مدعومين من إيران، أطلقوا خمسة صواريخ، فيما أعلن مشغلو السفينة "إم.في.لاكس" المملوكة لليونان أنها أصيبت بثلاثة صواريخ.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن السفينة تمكنت من مواصلة رحلتها ولم يتم تسجيل أي إصابات .

وتابعت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات تابعة لها دمرت خمسة أنظمة جوية غير مأهولة، تم إطلاقها من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضافت القيادة "لقد تقرر أن الأنظمة تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ تلك الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأمريكية والسفن التابعة للتحالف وأيضا السفن التجارية".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في 16 مايو، عن تدمير أربعة "أنظمة جوية غير مأهولة" في منطقة يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

ويواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي ، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه معبرا مهما للتجارة الدولية، وبدأتا هجمات على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أمريكية وبريطانية.