ناخبو جنوب أفريقيا يتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد

كيب تاون - (د ب أ)

يتوجه ناخبو جنوب أفريقيا إلى صناديق الاقتراع اليوم الأربعاء لانتخاب برلمان جديد، فيما قد تكون انتخابات محورية.

وتعتبر هذه الانتخابات الأكثر أهمية منذ أن قاد المناضل من أجل الحرية الرئيس السابق نيلسون مانديلا البلاد نحو الديمقراطية في عام 1994

ويواجه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي حكم جنوب أفريقيا بشكل متواصل منذ نهاية نظام الفصل العنصري، خطر فقدان أغلبيته المطلقة لأول مرة منذ ذلك الحين.

ووفقًا لاستطلاعات الرأي، من المتوقع أن يحصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على أقل من 50% وسيضطر لتشكيل ائتلاف.

ومن المتوقع أن تعلن النتائج يوم الأحد.

والسبب في الأداء الضعيف المتوقع لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 61 مليون نسمة هو سجل الحكومة الضعيف.

وتكافح جنوب أفريقيا مع اقتصاد متراجع وبطالة وفقر مرتفعين وشركات حكومية متداعية وانقطاعات منتظمة في الكهرباء وفشل في إمدادات المياه، ونظام رعاية صحية منهار بالإضافة إلى معدلات جريمة مرتفعة ونظام عدالة جنائية غير فعال.

ويتنافس أعضاء من 52 حزبا على 400 مقعد في البرلمان.

وسيتم أيضا انتخاب حكومات إقليمية جديدة. ومن بين 1ر40 مليون ناخب مؤهل، سجل 4ر27 مليون شخص أو حوالي 68% أنفسهم للتصويت.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة 0700 صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) حتى الساعة 0900 مساء. ويجب على البرلمان المنتخب حديثا تشكيل حكومة وانتخاب رئيس خلال 14 يوما.