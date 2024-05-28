قلق في إسرائيل خوفا من إدراجها على قائمة الدول التي تقتل الأطفال

وكالات

تثور مخاوف في إسرائيل من إدراج اسمها على "القائمة السوداء" للأمم المتحدة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن مجلس الأمن القومي في إسرائيل يجري مباحثات مكثفة، خشية إدراج الأمم المتحدة لإسرائيل على قائمتها السوداء.

ورجح مسؤولون إسرائيليون أن يقرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إدراج إسرائيل على "قائمة الدول التي تقتل الأطفال".

وتوقع المسؤولون صدور قرار الأمم المتحدة ضد إسرائيل "خلال أيام".

وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة إن الضربات الإسرائيلية العنيفة على القطاع خلال ما يقترب من 8 أشهر، أدت إلى استشهاد أكثر من 36 ألف شخص، أكثر من ثلثهم أطفال.

وأدت الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة إلى ضرر كبير في صورتها أمام العالم، ووضعتها في مواجهات غير مسبوقة مع محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.