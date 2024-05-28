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BBC

زعيم المعارضة الإسرائيلية: البلاد تحتاج إلى حكومة جادة عاقلة

02:30 م الثلاثاء 28 مايو 2024

يائير لابيد

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(وكالات)

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد السيطرة على الأمور، مضيفًا أن إسرائيل تستحق أكثر مما يقدمه نتنياهو وحكومته لها.

وأضاف زعيم حزب "يش عتيد"، أن البلاد تحتاج في الوقت الحالي إلى ما وصفها بـ "الحكومة العاقلة الجادة"، مشددًا على أن الحكومة القادمة يجب أن تهتم بمواجهة مشاكل الشعب الإٍسرائيلي.

وأكد لابيد، أن رئيس الوزراء القادم لا يجب أن يكون "منهك ومتورط في العديد من الكوارث".

وكانت قناة "كان" الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أن زعماء الأحزاب المعارضة على رأسهم حزب "يش عتيد" سيجتمعون غدًا لمناقشة تشكيل حكومة جديدة وإسقاط حكومة نتنياهو.

يائير لابيد المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إسرائيل
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