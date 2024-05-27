رئيس الوزراء الفلسطيني يرحب باعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية

(وكالات)

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الاثنين، ترحيبه بخطوة إسبانيا في الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.

وقال مصطفى، إن إقامة دولة فلسطينية هو الطريق الوحيد لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة، مضيفًا أن الاعتراف الإسباني بالدولة الفلسطينية يتسق مع القانون الدولي والقرارات الأممية.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية إلى اتخاذ خطوة مماثلة لما فعلته النرويج وأيرلندا وإسبانيا في وقت قريب، مؤكدًا أن الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة هو "السبيل الأفضل للإبقاء على مسار السلام".

وصرح مصطفى، أنه سيتم العمل على دمج أهالي غزة مع باقي الشعب الفلسطيني ودمجهم تحت السلطة الفلسطينية.

وطالب مصطفى، بتجاوز مستوى التنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي داخل غزة والمطالبة بوقف الحرب، مشيرًا إلى التعامل مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي وغيرهم من أجل منع وقوع مزيد من الشهداء داخل غزة.