إعلان

BBC

رئيس الوزراء الفلسطيني يرحب باعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية

03:20 م الإثنين 27 مايو 2024

محمد مصطفى

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الاثنين، ترحيبه بخطوة إسبانيا في الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.

وقال مصطفى، إن إقامة دولة فلسطينية هو الطريق الوحيد لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة، مضيفًا أن الاعتراف الإسباني بالدولة الفلسطينية يتسق مع القانون الدولي والقرارات الأممية.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية إلى اتخاذ خطوة مماثلة لما فعلته النرويج وأيرلندا وإسبانيا في وقت قريب، مؤكدًا أن الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة هو "السبيل الأفضل للإبقاء على مسار السلام".

وصرح مصطفى، أنه سيتم العمل على دمج أهالي غزة مع باقي الشعب الفلسطيني ودمجهم تحت السلطة الفلسطينية.

وطالب مصطفى، بتجاوز مستوى التنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي داخل غزة والمطالبة بوقف الحرب، مشيرًا إلى التعامل مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي وغيرهم من أجل منع وقوع مزيد من الشهداء داخل غزة.

محمد مصطفى فلسطين طوفان الأقصى إسبانيا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* بعد قرار المركزي.. المالية تواصل خفض أسعار الفائدة على أذون الخزانة
* الطقس.. "الأرصاد" تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة
* تعذر رؤية الهلال بهذه الدول.. مركز الفلك يكشف مفاجأة بشأن موعد عيد الأضحى
* بيان رسمي.. البترول تكشف: هل سحبت إيني سفينة الحفر من حقل ظهر؟