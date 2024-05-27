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BBC

إسرائيل تأمر إسبانيا بوقف الخدمات القنصلية لفلسطينيي الضفة الغربية اعتبارًا من 1 يونيو

11:25 ص الإثنين 27 مايو 2024

وزارة الخارجية الإسرائيلية

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تل أبيب - (ا ف ب)

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها طلبت من القنصلية الإسبانية في القدس التوقف عن تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اعتبارا من 1 يونيو المقبل بسبب اعتراف مدريد بدولة فلسطين.

وأوضحت الوزارة في بيان أن القنصلية الإسبانية في القدس "مخوّلة تقديم خدمات قنصلية لسكان المنطقة القنصلية في القدس فقط، وغير مخوّلة تقديم خدمات أو القيام بنشاط قنصلي لسكان المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية".

هذا المحتوى من

AFP
وزارة الخارجية الإسرائيلية إسبانيا الخدمات القنصلية فلسطينيي الضفة الغربية
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