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BBC

الجيش الإسرائيلي ينفذ موجة غارات ضد مواقع حزب الله بجنوب لبنان

10:18 ص الأحد 26 مايو 2024

غارات ضد مواقع حزب الله بجنوب لبنان

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تل أبيب - (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته المقاتلة ، نفذت موجة من الغارات الجوية، ضد مواقع حزب الله، في جنوب لبنان، الليلة الماضية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف مبان، كانت تستخدمها الجماعة، وبنية تحتية أخرى، في بلدتي "الخيام" و"عيتا الشعب"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

ونفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا، على عدد من المواقع الأخرى، بجنوب لبنان.

وكان " حزب الله" قد أعلن في ثلاثة بيانات منفصلة مساء أمس السبت، أن عناصره استهدفوا مبنيين في مستعمرة "المطلة "، ومبنى في مستعمرة "المنارة" و مبنيين في مستعمرة " شتولا" الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، رداً على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏

غارات حزب الله جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي
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