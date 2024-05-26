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BBC

إصابة نجل أحد أعضاء الكنيست في اشتباكات بمخيم جباليا

10:14 ص الأحد 26 مايو 2024

اشتباكات بمخيم جباليا

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(وكالات)


أفادت القناة الـ7 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنه تمت إصابة أحد أبناء أعضاء الكنيست الإسرائيلي بينما كان في الخدمة العسكرية بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت القناة العبرية، إن المصاب هو المقدم إيتمار ابن عضو الكنيست آفي إيتام، مضيفة أن إصابته متوسطة.

وجاءت الإصابة أثناء مواجهات مباشرة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر المقاومة الفلسطينية.

وتدور اشتباكات ومواجهة عنيفة في شمالي قطاع غزة في محاولة من قوات الاحتلال لفرض سيطرتها على مدن الشمال تحديدًا مناطق حي الزيتون ومخيم جباليا.

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