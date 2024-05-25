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BBC

إسرائيل تزعم اغتيال العشرات من عناصر المقاومة شمال غزة

02:27 م السبت 25 مايو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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جباليا/غزة (د ب أ)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته، التي تعمل في مدينة "جباليا" بشمال قطاع غزة، اغتالت عشرات المقاتلين في معارك من مسافة قريبة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وادعى جيش الاحتلال أن قواته عثرت على مواقع لإطلاق صواريخ ومبان كانت تستخدمها جماعات مسلحة ودمرتها إلى جانب مخابيء أسلحة، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم السبت،.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، السبت الماضي، أنه اغتال قياديًا في حركة الجهاد الإسلامي، قيل إنه كان مسؤولًا عن اللوجستيات في رفح.

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