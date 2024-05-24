وزيرة الخارجية الألمانية: الأمر في الشرق الأوسط لا يتعلق بالانحياز إلى أحد الطرفين

ماينتس- (د ب أ)

في ضوء الوضع في الشرق الأوسط، ذكرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن الأمر لا يتعلق بالانحياز إلى أحد الطرفين في الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالت بيربوك خلال فعالية انتخابية لحزب الخضر في مدينة ماينتس مساء أمس الخميس إنها تبذل قصارى جهدها لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، في وضع هاجمت فيه حماس إسرائيل، وأضافت: "هذا ليس تناقضا بالنسبة لي، بل وجهان لعملة واحدة".

وذكرت بيربوك أن طفلا في غزة ماتت والدته يعاني بنفس القدر الذي يعاني منه طفل أسرته حماس والدته إلى غزة، وقالت: "ليس علي أن أقرر ما إذا كنت سأتعاطف أكثر مع هذا الطفل أو ذاك"، مؤكدة أن المعيار يجب أن يتمثل في أن تكون كرامة الإنسان مصونة.

وأشارت بيربوك إلى أن الناجية من الهولوكوست، مارجوت فريدلندر، التي كانت حاضرة خلال الاحتفال بمرور 75 عاما على الدستور الألماني في برلين أمس الخميس، أصابت بيت القصيد بقولها إنه ليس هناك دماء يهودية ولا دماء مسلمة ولا دماء مسيحية، موضحة أنه لا يوجد سوى دم بشري.