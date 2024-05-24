تايوان تعلن دخول 49 طائرة حربية صينية مجالها الجوي وسط تدريبات عسكرية

تايبيه- (د ب أ)

ذكرت وزارة الدفاع في تايوان اليوم الجمعة أنها سجلت 49 طائرة حربية صينية في المجال الجوي التايواني، في غضون 24 ساعة، وهو أعلى عدد لطلعات جوية يومية صينية، حتى الآن هذا العام.

ومن بين تلك الطائرات، تم رصد 35 طائرة عسكرية صينية، وهي تعبر خط الوسط لمضيق تايوان.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الوزارة أنها رصدت 19 سفينة، تابعة للبحرية الصينية، وسبع سفن تابعة لخفر السواحل الصيني، تعمل حول تايوان، أمس الخميس.

وكانت الصين قد بدأت أمس الخميس مناورة عسكرية رئيسية، تستمر يومين، حول تايوان، لمحاكاة على ما يبدو حصار حول الجزيرة.

ونشر سلاح الجو التايواني اليوم الجمعة أيضا صورا ومقاطع فيديو، تم التقاطها أمس الخميس، أظهرت أنشطة لسفن تابعة للبحرية الصينية ولسفن تابعة لخفر السواحل الصيني، في المياه غرب تايوان.

جاءت التدريبات العسكرية الصينية، بعد ثلاثة أيام من تنصيب رئيس تايوان الجديد، لاي تشينج-تي، من الحزب "الديمقراطي التقدمي" الموالي للاستقلال.

وتصاعدت التوترات عبر مضيق تايوان، منذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي جرت في تايوان في كانون الثاني/يناير الماضي.

وذكرت صحيفة" تشاينا ديلي "أمس الخميس أن التدريبات تجري في مضيق تايوان وشمال وجنوب وشرق جزيرة تايوان، بالإضافة إلى المناطق المحيطة بجزر كينمن وماتسو وووتشيو ودونجيين".

وتعتبر الصين جزيرة تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها يتعين إعادتها للوطن الأم مع استخدام القوة إذا دعت الضرورة.